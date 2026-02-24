В зоне СВО погиб экс-полковник МВД Смирнов, убивший журналиста

Бывший заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу полковник в отставке Михаил Смирнов, признавшийся в серии заказных убийств в Санкт-Петербурге, погиб в зоне проведения спецоперации. По данным агентства «Фонтанка», это произошло около недели назад на границе Белгородской и Харьковской областей в результате атаки дрона-камикадзе. Смирнов ранее настоял на отправке на передовую в штурмовой отряд, чтобы делом искупить вину перед законом.