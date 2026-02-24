Британские военные прячут у себя золотого барана, украденного в Африке

Британская Королевская артиллерия продолжает удерживать золотую голову барана, вывезенную из Западной Африки в 1874 году во время Англо-ашантийской войны, несмотря на просьбы о её возвращении. Об этом сообщает The Guardian.
Статуэтка является частью королевских сокровищ народа ашанти, разграбленных британскими войсками после захвата столицы Кумаси. Солдаты тогда не только похитили драгоценности, но и взорвали дворец, сожгли город и увезли трофеи. В 1896 году, когда ашанти восстановили резиденцию, британцы повторно разграбили её, «чтобы продемонстрировать мощь империи».
Сегодня золотая голова барана, шириной около 19 см, хранится в закрытом арсенале полка в Ларкхилле (графство Уилтшир). Доступ к ней ограничен. Журналист Барнаби Филлипс, работающий над книгой об Африке, недавно получил отказ в осмотре экспоната якобы из-за требований страховщиков и «особого режима» в воинской части.
«Иронично, что военный институт, владеющий военными трофеями, не может показать их из соображений безопасности», — отметил он.
Дипломат Ивор Агьеман-Дуа, представляющий интересы нынешнего короля ашанти Отумфуо Осея Туту II, заявил, что при следующем визите в Великобританию намерен официально запросить доступ к хранилищу и возобновить переговоры о возвращении артефакта.
При этом в 2024 году Музей Виктории и Альберта и Британский музей уже сделали шаг навстречу. Они передали 32 предмета из коллекций ашанти в Музей дворца Манхия в Гане на условиях долгосрочной аренды.
