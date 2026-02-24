Немецкая прокуратура разрешила называть Мерца Пиноккио

В Германии закрыли дело против пенсионера, назвавшего канцлера Фридриха Мерца Пиноккио. Правоохранители Хайльбронна пришли к выводу, что такое сравнение укладывается в рамки допустимой критики власти и защищено свободой слова, говорится в совместном пресс-релизе ведомств.
Ранее местное издание Heilbronner Stimme сообщало, что уголовное дело завели перед визитом Мерца в город. Поводом стал пост в соцсетях, в котором автор сравнил канцлера с Пиноккио.
Оказалось, что Мерца сравнивали с персонажем сказки не только в соцсетях. Ранее его так называли сопредседатель «Зеленых» Франциска Брантнер и депутат от «Альтернативы для Германии» Стефан Бранднер.
В сентябре прошлого года немецкие правоохранители проводили обыски у предполагаемого автора граффити против Мерца и его партии. Тогда выяснилось, что ордер выдал суд, который возглавляет жена канцлера.
