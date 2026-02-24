Прокуратура в ФРГ закрыла дело против пенсионера, назвавшего Мерца Пиноккио

Прокуратура города Хайльбронн (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии прекратила дело в отношении пенсионера, который в интернете обозвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио.
«Данное высказывание расценивается как допустимая критика власти, защищенная правом на свободу мнений», — указано в совместном заявлении прокуратуры и полиции Хайльбронна.
По этим же основания было закрыто и другое дело, связанное с использованием этого прозвища, говорится в сообщении. В связи с этим слова пенсионера не повлекут для него никаких юридических последствий.
Ранее сообщалось, что в Германии правоохранительные органы возбудили дело против жителя города Хайльбронн из-за его высказывания в интернете, где он сравнил Мерца с Пиноккио. Пенсионер написал в соцсети, что в город «едет Пиноккио».