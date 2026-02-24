Макрон принял отставку директора Лувра

Французский президент Эммануэль Макрон принял прошение об отставке директора музея Лувр Лоранс де Кар.
Де Кар представляла прошение по отставке в 2025 года, но тогда Макрон ей отказал, поскольку музею предстояла реставрация.
За полгода Лувр несколько раз оказывался в центре скандалов, самым громким из которых стало ограбление. Вернуть в первые недели после ограбления удалось лишь одно из девяти похищенных ювелирных украшений.
