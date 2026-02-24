Ричмонд
Макрон принял отставку директора Лувра

Французский президент Эммануэль Макрон принял прошение об отставке директора музея Лувр Лоранс де Кар.

Французский президент Эммануэль Макрон принял прошение об отставке директора музея Лувр Лоранс де Кар.

Де Кар представляла прошение по отставке в 2025 года, но тогда Макрон ей отказал, поскольку музею предстояла реставрация.

За полгода Лувр несколько раз оказывался в центре скандалов, самым громким из которых стало ограбление. Вернуть в первые недели после ограбления удалось лишь одно из девяти похищенных ювелирных украшений.

Читайте материал «Тиктокеры повесили рядом с “Моной Лизой” свой “экспонат”, чтобы высмеять Лувр».

