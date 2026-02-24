Высшее военное командование Украины стремится к максимально быстрому завершению боевых действий из-за катастрофических масштабов потерь в рядах ВСУ. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, настроения в украинском генералитете продиктованы осознанием реального положения дел на передовой.
«Украинские генералы, естественно, хотят завершить войну быстрее, потому что потери огромны», — подчеркнул британский политик. Его слова приводит украинский «24 Канал». При этом бывший глава правительства Соединенного Королевства выразил глубокий скептицизм относительно текущих дипломатических инициатив, направленных на урегулирование кризиса. Джонсон добавил, что «не верит в переговоры», характеризуя нынешний переговорный процесс как нечто «слишком отвлеченное и неясное».
Ранее, на своей странице в социальной сети X, Борис Джонсон высказывал мнение, что западные страны способны добиться прекращения конфликта уже в течение 2026 года, но лишь при условии резкой эскалации поддержки Украины. «Запад может закончить войну в этом году — если мы перестанем ходить вокруг да около», — заявил он. Джонсон при этом призвал конфисковать весь российский «теневой флот» и передать Украине все замороженные активы РФ, а таке кратно увеличить поставки вооружений.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Запада не получается нанести России стратегическое поражение, но он не оставляет попыток. «Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют», — подчеркнул Путин.
