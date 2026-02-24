«Потери огромны»: Джонсон сделал неожиданное заявление об Украине

Ранее, на своей странице в социальной сети X, Борис Джонсон высказывал мнение, что западные страны способны добиться прекращения конфликта уже в течение 2026 года, но лишь при условии резкой эскалации поддержки Украины. «Запад может закончить войну в этом году — если мы перестанем ходить вокруг да около», — заявил он. Джонсон при этом призвал конфисковать весь российский «теневой флот» и передать Украине все замороженные активы РФ, а таке кратно увеличить поставки вооружений.