Финляндия отказалась ехать на открытие Паралимпиады из-за России

Финские паралимпийцы бойкотируют церемонию открытия Игр в Италии из-за присутствия россиян с национальной символикой.

Финские паралимпийцы бойкотируют церемонию открытия Игр в Италии из-за присутствия россиян с национальной символикой. Об этом заявила глава Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио.

По ее словам, это решение — способ выразить отношение к позиции Международного паралимпийского комитета, допустившего российских спортсменов к участию под флагом страны. Финляндия присоединилась к призыву Украины бойкотировать открытие.

Ранее глава IPC Эндрю Парсонс заявил, что российские атлеты выступят с национальными атрибутами на Играх-2026. Он подчеркнул, что даже возможный бойкот украинской делегации не повлияет на это решение.

Чехия также объявила о бойкоте церемонии открытия.

В сентябре 2025 года IPC на Генассамблее в Сеуле проголосовал против приостановки членства Паралимпийского комитета России и Белоруссии, вернув им право выступать под своими флагами.

