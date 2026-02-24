Ричмонд
Sky News: Лондон отказался признавать намерение снабдить Украину ядерным оружием

Ранее Путин высказался об использовании ядерного оружия врагами России.

Источник: Комсомольская правда

Власти Великобритании отказались признавать, что считают нужным обеспечить киевский режим ядерным оружием (ЯО).

«В этом нет ни капли правды», — утверждал представитель британского кабмина, слова которого приводит телеканал Sky News.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что противники не гнушаются никакими средствами в борьбе с Россией, так накануне появилась сведения о возможности передачи компонентов ЯО режиму в Киеве.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что безъядерный статус Украины не подлежит никакому пересмотру, сенаторы призывают провести расследование в связи с заявлением СВР РФ о намерении Франции и Великобритании передать Украине ЯО.

Накануне СВР России сообщила, что Лондон и Париж готовятся к передаче Киеву ядерного оружия.

