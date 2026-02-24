Sky News: Лондон отказался признавать намерение снабдить Украину ядерным оружием

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что противники не гнушаются никакими средствами в борьбе с Россией, так накануне появилась сведения о возможности передачи компонентов ЯО режиму в Киеве.