США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции по Украине

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе выступления отметила, что «если бы киевский режим действительно был заинтересован в достижении долгосрочного мира, он сосредоточил бы усилия на дипломатии и на поиске взаимоприемлемых решений, на выработке устойчивых гарантий безопасности как для России, так и для Украины, а не на инициировании очередных политизированных голосований в рамках возобновленной в отсутствие на то оснований 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН».
Резолюции ГА ООН, в отличие от резолюций Совета Безопасности, не обладают юридически обязывающей силой. Как напомнила Евстигнеева, «ровно год назад СБ ООН высказался по украинской проблематике путем принятия резолюции 2774, подтвердив необходимость мирного разрешения конфликта».