США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции по Украине

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе выступления отметила, что «если бы киевский режим действительно был заинтересован в достижении долгосрочного мира, он сосредоточил бы усилия на дипломатии и на поиске взаимоприемлемых решений, на выработке устойчивых гарантий безопасности как для России, так и для Украины, а не на инициировании очередных политизированных голосований в рамках возобновленной в отсутствие на то оснований 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН».