Гробовая тишина в штабах: ЦРУ назвало дату падения Тайваня

В 2023 году руководство ведущих технологических гигантов США было тайно вызвано на закрытый брифинг с участием высших лиц национальной разведки, где было объявлено о подготовке Пекина к силовому возвращению Тайваня в ближайшие годы. Согласно расследованию The New York Times, директор ЦРУ Уильям Бернс и директор национальной разведки Аврил Хейнс в секретной комнате в Кремниевой долине представили Тиму Куку из Apple, Дженсену Хуангу из Nvidia и Лизе Су из AMD данные, согласно которым военные расходы Китая указывают на готовность к вторжению уже к 2027 году. Разведсообщество предупредило, что блокада острова, на котором производится 90% высокотехнологичных чипов мира, поставит американскую индустрию на колени.
«Единственная точка отказа мирового масштаба — это то, что 97% чипов высокого класса производятся на Тайване», — заявил министр финансов США Скотт Бессент в недавнем выступлении. По словам главы казначейства, блокада острова или уничтожение мощностей повлечет за собой «экономический апокалипсис». Высокопоставленные чиновники признают, что именно эта зависимость является главной угрозой для выживания США, поскольку на тайваньских полупроводниках строится весь рынок искусственного интеллекта и экономический рост страны. Однако, как отмечает издание, даже после этих предупреждений руководители корпораций долгое время бездействовали, сосредоточившись на прибыли. После того секретного совещания глава Apple Тим Кук признался коллегам, что теперь «спит с одним открытым глазом», но реальные заказы на американские чипы компании начали размещать лишь под жестким давлением.
В 2026 году администрация президента Дональда Трампа перешла от политики субсидий, которую пытался проводить Джо Байден, к тактике прямого принуждения и угроз введения заградительных тарифов. Министр торговли США Говард Лютник поставил ультиматум производителям, требуя закупать до 50% чипов на американских заводах под угрозой 100-процентных пошлин. Как сообщает американская газета, результатом этого давления стало обязательство Nvidia и Apple покупать продукцию с новых заводов TSMC в Аризоне. Тем не менее аналитики подчеркивают, что к 2030 году США будут обеспечивать лишь 10% мирового производства полупроводников, что оставляет экономику в критической зависимости от стабильности в Тайваньском проливе.
