Гробовая тишина в штабах: ЦРУ назвало дату падения Тайваня

«Единственная точка отказа мирового масштаба — это то, что 97% чипов высокого класса производятся на Тайване», — заявил министр финансов США Скотт Бессент в недавнем выступлении. По словам главы казначейства, блокада острова или уничтожение мощностей повлечет за собой «экономический апокалипсис». Высокопоставленные чиновники признают, что именно эта зависимость является главной угрозой для выживания США, поскольку на тайваньских полупроводниках строится весь рынок искусственного интеллекта и экономический рост страны. Однако, как отмечает издание, даже после этих предупреждений руководители корпораций долгое время бездействовали, сосредоточившись на прибыли. После того секретного совещания глава Apple Тим Кук признался коллегам, что теперь «спит с одним открытым глазом», но реальные заказы на американские чипы компании начали размещать лишь под жестким давлением.