Глава Евросовета Кошта призвал не допустить успеха РФ на переговорах с Украиной

Российской делегации нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров по Украине, считает 24 февраля председатель Европейского совета (ЕС) Антониу Кошта.

Источник: Reuters

По его мнению, Москва не хочет установления мира на условиях справедливости и взаимоуважения.

«Единственный путь вперед — это справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, уважении суверенитета, территориальной целостности и принципах Устава ООН. России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров», — заявил он на пресс-конференции в Киеве.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля отметил, что у противников России не получается нанести ей стратегическое поражение, но им так хочется, что «жить без этого не могут».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что большая угроза безопасности России исходит от безоглядной и безрассудной политики Европы, которая нацелена на конфронтацию. По его словам, именно европейские политики мешают мирному урегулированию на Украине, уверяя Киев, что России можно нанести стратегическое поражение.

