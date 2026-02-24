Ричмонд
В МИД Ирана заявили о готовности к соглашению с США по атому

МИД Ирана заявил о готовности страны сделать все для достижения соглашения с США.

Источник: Аргументы и факты

Иран намерен приложить все усилия для скорейшего подписания договорённости с Соединёнными Штатами и проявляет готовность к конструктивному диалогу на предстоящих в Женеве обсуждениях. Такое заявление сделал заместитель главы МИД Исламской Республики Маджид Тахт-Раванчи.

«Мы готовы достичь соглашения как можно скорее. Мы хотим сделать все необходимое, чтобы это произошло», — заявил он в эфире Национального общественного радио США.

Дипломат высказал убеждённость, что заключение сделки в кратчайшее время возможно при проявлении необходимой политической решимости всеми участниками процесса.

Тахт-Раванчи подчеркнул деловой настрой иранской стороны перед следующим раундом консультаций по ядерному вопросу, назначенным на четверг в Швейцарии.

«Мы войдем в переговорную комнату в Женеве со всей искренностью и доброй волей. Мы надеемся, что эта добрая воля и этот подход будут взаимными со стороны американцев», — добавил он.

Предыдущая серия обсуждений между Ираном и США при посредничестве Омана состоялась в Женеве 17 февраля. По информации иранского внешнеполитического ведомства, тогда удалось сблизить позиции по нескольким пунктам, которые могут быть зафиксированы в проекте будущего соглашения по атомной программе. В Вашингтоне отметили, что консультации прошли продуктивно, однако указали, что Тегеран пока не соглашается с рядом принципиальных положений, выдвигаемых американской стороной.

