В МИД Ирана заявили о готовности к соглашению с США по атому

«Мы готовы достичь соглашения как можно скорее. Мы хотим сделать все необходимое, чтобы это произошло», — заявил он в эфире Национального общественного радио США.
Дипломат высказал убеждённость, что заключение сделки в кратчайшее время возможно при проявлении необходимой политической решимости всеми участниками процесса.
Тахт-Раванчи подчеркнул деловой настрой иранской стороны перед следующим раундом консультаций по ядерному вопросу, назначенным на четверг в Швейцарии.
«Мы войдем в переговорную комнату в Женеве со всей искренностью и доброй волей. Мы надеемся, что эта добрая воля и этот подход будут взаимными со стороны американцев», — добавил он.
Предыдущая серия обсуждений между Ираном и США при посредничестве Омана состоялась в Женеве 17 февраля. По информации иранского внешнеполитического ведомства, тогда удалось сблизить позиции по нескольким пунктам, которые могут быть зафиксированы в проекте будущего соглашения по атомной программе. В Вашингтоне отметили, что консультации прошли продуктивно, однако указали, что Тегеран пока не соглашается с рядом принципиальных положений, выдвигаемых американской стороной.