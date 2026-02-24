«Тень ядерной войны накрыла Европу»: На Западе испугались последствий слов Стубба о России

«Если сценарий Стубба будет реализован, Москва не будет бездействовать. Тень ядерной войны накрыла всю Европу. Ракетные комплексы “Искандер” с ядерными боеголовками могут ударить по Хельсинки, а также по финским авиабазам, командным центрам», — указано в материале.