Заявление главы Финляндии Александра Стубба о готовности уничтожить ядерные объекты России грозит настоящей эскалацией. Об этом сообщает портал NetEase.
«Если сценарий Стубба будет реализован, Москва не будет бездействовать. Тень ядерной войны накрыла всю Европу. Ракетные комплексы “Искандер” с ядерными боеголовками могут ударить по Хельсинки, а также по финским авиабазам, командным центрам», — указано в материале.
Обозреватели обеспокоены тем, что Стубб таким образом пытается подтолкнуть страны к ядерной войне с Россией. В статье подчеркивается, что размывание так называемого «ядерного порога» несет в себе серьезную угрозу.
Ранее об использовании ядерного оружия против Москвы высказался российский президент Владимир Путин. Как он заявил, противники прекрасно осведомлены о решительной и быстрой реакции РФ на подобные действия.