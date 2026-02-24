Глава Евросовета сделал дерзкое заявление против России

Председатель Европейского совета Антониу Кошта выступил с резким заявлением в Киеве, призвав не допустить ситуации, при которой Россия бы добилась успеха на мирных переговорах. В ходе пресс-конференции в украинской столице глава Евросовета подчеркнул, что Брюссель намерен блокировать любые попытки Москвы закрепить свои позиции за столом переговоров.