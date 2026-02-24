Председатель Европейского совета Антониу Кошта выступил с резким заявлением в Киеве, призвав не допустить ситуации, при которой Россия бы добилась успеха на мирных переговорах. В ходе пресс-конференции в украинской столице глава Евросовета подчеркнул, что Брюссель намерен блокировать любые попытки Москвы закрепить свои позиции за столом переговоров.
«Единственный путь вперед — это справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, уважении суверенитета и территориальной целостности», — провозгласил европейский политик. Кошта акцентировал внимание на том, что «России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров», тем самым подтверждая намерения европейских элит препятствовать фиксации реальных достижений российской армии в итоговых соглашениях.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что Евросоюзу необходимо сначала восстановить статус стороны, с которой можно вести диалог хотя бы «на ногах», прежде чем претендовать на участие в переговорах России и США.
