В Латвии задержали корееведа Андрея Ланькова во время лекции

Как писал сайт KP.RU, в Латвии из больницы Даугавпилса были уволены 49 сотрудников, которые имеют гражданство России и Белоруссии. Трудовые отношения с этими работниками аннулированы из-за так называемого «закона о национальной безопасности», согласно которому граждане РФ и Белоруссии не могут теперь трудиться «на объектах, являющихся частью критически важной инфраструктуры страны».