Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Латвии задержали корееведа Андрея Ланькова во время лекции

Ученого Ланькова увезли в иммиграционную службу Латвии.

Источник: Комсомольская правда

Полиция в Риге в ходе лекции задержала российского ученого, корееведа Андрея Ланькова. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на посетителей мероприятия.

По данным издания, лекция российского востоковеда о Северной Корее должна была состояться в Риге во вторник в 19.00 по местному времени.

Очевидцы отметили, что Ланькова прямо с лекции увели представители муниципальной полиции. Его увезли в иммиграционную службу Латвии.

Как писал сайт KP.RU, в Латвии из больницы Даугавпилса были уволены 49 сотрудников, которые имеют гражданство России и Белоруссии. Трудовые отношения с этими работниками аннулированы из-за так называемого «закона о национальной безопасности», согласно которому граждане РФ и Белоруссии не могут теперь трудиться «на объектах, являющихся частью критически важной инфраструктуры страны».