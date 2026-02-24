В Латвии задержали корееведа Андрея Ланькова во время лекции

Полиция в Риге в ходе лекции задержала российского ученого, корееведа Андрея Ланькова. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на посетителей мероприятия.
По данным издания, лекция российского востоковеда о Северной Корее должна была состояться в Риге во вторник в 19.00 по местному времени.
Очевидцы отметили, что Ланькова прямо с лекции увели представители муниципальной полиции. Его увезли в иммиграционную службу Латвии.
Как писал сайт KP.RU, в Латвии из больницы Даугавпилса были уволены 49 сотрудников, которые имеют гражданство России и Белоруссии. Трудовые отношения с этими работниками аннулированы из-за так называемого «закона о национальной безопасности», согласно которому граждане РФ и Белоруссии не могут теперь трудиться «на объектах, являющихся частью критически важной инфраструктуры страны».