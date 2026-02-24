Власти Швейцарии заявили о скорых переговорах с Пентагоном

Минобороны Швейцарии скоро проведет переговоры в Вашингтоне с военным ведомством США, заявила пресс-служба правительства конфедерации.
Переговоры, как уточняется, состоятся 25 февраля. Стороны планируют обсудить ситуацию в области безопасности и двустороннее сотрудничество.
Власти Швейцарии присоединились к ряду европейских санкций, из-за чего, в частности, в марте 2024 года руководитель МИД РФ Сергей Лавров говорил, что государство утратило нейтралитет. В июне того же года в швейцарском кантоне Нидвальден прошла конференция по Украине без участия России.
17−18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта.
