Власти Швейцарии заявили о скорых переговорах с Пентагоном

Минобороны Швейцарии скоро проведет переговоры в Вашингтоне с военным ведомством США, заявила пресс-служба правительства конфедерации.

Переговоры, как уточняется, состоятся 25 февраля. Стороны планируют обсудить ситуацию в области безопасности и двустороннее сотрудничество.

Власти Швейцарии присоединились к ряду европейских санкций, из-за чего, в частности, в марте 2024 года руководитель МИД РФ Сергей Лавров говорил, что государство утратило нейтралитет. В июне того же года в швейцарском кантоне Нидвальден прошла конференция по Украине без участия России.

5 февраля министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл в Москву вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Кассис заявил, что диалог требует взаимодействия со всеми сторонами конфликта. Швейцария стала председателем ОБСЕ 1 января 2026 года.

17−18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта.

Читайте материал «Стала известна символическая дата — крайний срок США для соглашения по Украине».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

