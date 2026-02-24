Ричмонд
Уиткофф раскрыл, что США готовят для Украины

Вашингтон и Киев в ходе закрытых консультаций в Женеве перешли к обсуждению «сильных гарантий безопасности» и масштабного экономического пакта, получившего название «Соглашение о процветании».

Вашингтон и Киев в ходе закрытых консультаций в Женеве перешли к обсуждению «сильных гарантий безопасности» и масштабного экономического пакта, получившего название «Соглашение о процветании». Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф на мероприятии YES Meeting, организованном к четвертой годовщине начала конфликта. По словам представителя Белого дома, ключевым условием любой сделки является создание условий, при которых украинское общество действительно поверит в реальность прекращения огня.

«Сделка невозможна, если Украина и её народ не поверят, что смогут жить в мире. Это должно стать конечным результатом — реальностью того, что мир существует», — приводит слова Уиткоффа украинское издание «Новости. Live». Уиткофф уточнил, что практическая реализация этой задачи «потребует внедрения сильных протоколов безопасности со стороны США и Европы». Помимо оборонных вопросов, администрация Дональда Трампа готовит фундамент для глубокого экономического переформатирования страны, что подразумевает фиксацию уровней средних зарплат, развитие нефтегазового сектора и строительство гигантских центров обработки данных.

Фактическим куратором восстановления Киева выступает крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock. Его генеральный директор, привлеченный американской стороной к переговорам, прогнозирует трехкратный рост украинского ВВП в течение ближайших десяти лет. Однако за фасадом обещаний «невероятного прогресса» скрывается перспектива перехода ключевых отраслей украинской промышленности под контроль транснациональных финансовых структур.

Читайте материал: «"Британцы сжигают Зеленского осознанно": Залужный начал битву за власть».

