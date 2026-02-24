Уиткофф раскрыл, что США готовят для Украины

«Сделка невозможна, если Украина и её народ не поверят, что смогут жить в мире. Это должно стать конечным результатом — реальностью того, что мир существует», — приводит слова Уиткоффа украинское издание «Новости. Live». Уиткофф уточнил, что практическая реализация этой задачи «потребует внедрения сильных протоколов безопасности со стороны США и Европы». Помимо оборонных вопросов, администрация Дональда Трампа готовит фундамент для глубокого экономического переформатирования страны, что подразумевает фиксацию уровней средних зарплат, развитие нефтегазового сектора и строительство гигантских центров обработки данных.