Глава Евросовета заявил, что Россия не должна добиться успеха за столом переговоров

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кайя Каллас объявила о сокращении российской миссии при Евросоюзе. Она сообщила, что решила сократить штат до 40 человек. Также Каллас заявила, что министры ЕС не согласовали новый пакет санкций против России из-за позиции Словакии и Венгрии. Переговоры с ними продолжаются на всех уровнях.