Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии опубликуют документы о работе экс-принца Эндрю, связанной с Эпштейном

Ранее в Британии был задержан бывший принц Эндрю за должностное преступление.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Великобритании обнародует материалы, которые относятся к деятельности младшего брата короля Карла III, бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на посту спецпредставителя страны по международной торговле и инвестициям. Соответствующий запрос был единогласно поддержан депутатами.

Речь идет о периоде с 2001 по 2011 год. Именно по делу о предполагаемых нарушениях на этой должности Эндрю был задержан полицией на прошлой неделе.

При этом о сроках опубликования документов с учетом ведущегося следствия не сообщалось.

Как писал сайт KP.RU, 19 февраля британские СМИ сообщили об аресте Эндрю. Причиной стала его роль в деле американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, в компании которого экц-принц развлекался с девушками даже после того, как Эпштейн отсидел в тюрьме за склонение несовершеннолетней к проституции. Следствие полагает, что брат Карла III передавал финансисту конфиденциальную информацию о торговых сделках британского правительства.

Узнать больше по теме
Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше