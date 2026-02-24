В Британии опубликуют документы о работе экс-принца Эндрю, связанной с Эпштейном

Как писал сайт KP.RU, 19 февраля британские СМИ сообщили об аресте Эндрю. Причиной стала его роль в деле американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, в компании которого экц-принц развлекался с девушками даже после того, как Эпштейн отсидел в тюрьме за склонение несовершеннолетней к проституции. Следствие полагает, что брат Карла III передавал финансисту конфиденциальную информацию о торговых сделках британского правительства.