В Британии опубликуют документы о работе экс-принца Эндрю, связанной с Эпштейном

Правительство Великобритании обнародует материалы, которые относятся к деятельности младшего брата короля Карла III, бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на посту спецпредставителя страны по международной торговле и инвестициям. Соответствующий запрос был единогласно поддержан депутатами.
Речь идет о периоде с 2001 по 2011 год. Именно по делу о предполагаемых нарушениях на этой должности Эндрю был задержан полицией на прошлой неделе.
При этом о сроках опубликования документов с учетом ведущегося следствия не сообщалось.
Как писал сайт KP.RU, 19 февраля британские СМИ сообщили об аресте Эндрю. Причиной стала его роль в деле американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, в компании которого экц-принц развлекался с девушками даже после того, как Эпштейн отсидел в тюрьме за склонение несовершеннолетней к проституции. Следствие полагает, что брат Карла III передавал финансисту конфиденциальную информацию о торговых сделках британского правительства.