Макрон принял отставку директора Лувра Лоранс де Кар

Напомним, осень 2025 года стала для Лувра временем серьёзных потрясений: там затопило зал с бесценными картинами XV века, а 19 октября случилось дерзкое ограбление — переодетые рабочими налётчики воспользовались примитивной системой безопасности и вынесли королевских драгоценностей на 88 миллионов евро. Часть добра, включая корону императрицы Евгении, позже нашли неподалёку. Выяснилось, что сбыть украденное планировали через израильскую охранную фирму CGI Group, а в январе сыщики наткнулись на гараж, где преступники прятали награбленное.