Макрон принял отставку директора Лувра Лоранс де Кар

По информации источника, де Кар подала заявление во вторник, 24 февраля. На этот раз французский лидер его принял, назвав уход руководителя главного музея страны «актом ответственности».
Примечательно, что Лоранс де Кар уже пыталась покинуть пост в октябре 2025 года, однако тогда Макрон отказал ей на фоне планов по масштабной реставрации музейного комплекса. Причины повторного решения об отставке не уточняются. Лоранс де Кар возглавляла Лувр с 2021 года.
Напомним, осень 2025 года стала для Лувра временем серьёзных потрясений: там затопило зал с бесценными картинами XV века, а 19 октября случилось дерзкое ограбление — переодетые рабочими налётчики воспользовались примитивной системой безопасности и вынесли королевских драгоценностей на 88 миллионов евро. Часть добра, включая корону императрицы Евгении, позже нашли неподалёку. Выяснилось, что сбыть украденное планировали через израильскую охранную фирму CGI Group, а в январе сыщики наткнулись на гараж, где преступники прятали награбленное.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.