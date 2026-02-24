Отношения между Россией и Грецией оказались в самой низкой точке за двухвековую историю, заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов.
Маслов сказал в интервью греческой газете, что сотрудничество, в прошлом бывшее многоранным, разрушено основанием, причем не российской стороной.
Власти Греции, по словам дипломата, отправляют Киеву вооружения и почти ежедневно допускают антироссийские высказывания.
Читайте материал «Посольство России в Лондоне прокомментировало новые санкции Великобритании».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.