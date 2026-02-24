Львовский прокурор насмерть сбил дочь украинского военного

В Львовской области произошла резонансная авария со смертельным исходом, виновником которой стал действующий сотрудник органов прокуратуры. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один несовершеннолетний был экстренно госпитализирован. За рулем транспортного средства находился прокурор одной из окружных прокуратур региона, который в настоящее время задержан правоохранительными органами.