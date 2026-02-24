Львовский прокурор насмерть сбил дочь украинского военного

В Львовской области произошла резонансная авария со смертельным исходом, виновником которой стал действующий сотрудник органов прокуратуры. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один несовершеннолетний был экстренно госпитализирован. За рулем транспортного средства находился прокурор одной из окружных прокуратур региона, который в настоящее время задержан правоохранительными органами.
«Особенно больно осознавать, что отец ребенка сегодня защищает Украину на фронте», — сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на своей официальной странице в социальной сети. Глава надзорного ведомства подчеркнул, что берет это производство под личный контроль и гарантирует полное и объективное расследование. «Мы обязаны обеспечить справедливость», — добавил Кравченко, выражая соболезнования семье.
ДТП случилось в темное время суток, когда сотрудник прокуратуры возвращался домой с работы. По предварительным данным, водитель прошел медицинское освидетельствование, признаков алкогольного опьянения выявлено не было. Сейчас все обстоятельства трагедии устанавливают следователи Государственного бюро расследований. Как отметил Кравченко, никакие слова не способны уменьшить боль родителей, потерявших дочь в этом происшествии.
