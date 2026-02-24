МИД РФ отменил рекомендацию не посещать Венесуэлу

Дипломат пояснила, что такое решение стало возможным благодаря нормализации обстановки в стране. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Венесуэлы полностью контролирует обстановку внутри страны и гарантирует соблюдение общественного порядка. По её словам, ситуация в республике находится под контролем властей.
Кроме того, важным фактором стало оживление туристического сектора: ряд авиаперевозчиков заявили о намерении возобновить полёты в Венесуэлу.
«С учётом изложенного не видим необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций относительно посещения российскими гражданами Боливарианской Республики Венесуэла», — указала официальный представитель МИД.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что именно последовательная и многолетняя позиция России позволила Венесуэле сохранить суверенитет и государственность. Дипломат отметила, что сейчас с Каракасом вынуждены считаться и вести диалог как с равноправным участником международных отношений, а не относиться к нему как к объекту для политического торга, что было бы неизбежно без поддержки Москвы.
