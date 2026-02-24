Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что именно последовательная и многолетняя позиция России позволила Венесуэле сохранить суверенитет и государственность. Дипломат отметила, что сейчас с Каракасом вынуждены считаться и вести диалог как с равноправным участником международных отношений, а не относиться к нему как к объекту для политического торга, что было бы неизбежно без поддержки Москвы.