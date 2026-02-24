США не стали голосовать по антироссийской резолюции ГА ООН по Украине

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2023 года ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Тогда за документ проголосовала 141 страна, против — 7, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею. Отмечалось, что 32 делегации воздержались, среди которых был и Китай.