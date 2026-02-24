Ричмонд
США не стали голосовать по антироссийской резолюции ГА ООН по Украине

Против резолюции по Украине проголосовали 12 стран.

Источник: Комсомольская правда

США воздержались при голосовании в Генассамблее (ГА) ООН по антироссийской резолюции по Украине.

12 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Иран и КНДР, проголосовали против подготовленного Киевом документа. За резолюцию высказались 107 государств. При этом 51 страна воздержалась при голосовании, в том числе Армения, Бразилия, Венгрия, Казахстан, Сербия, США и Узбекистан.

Стоит отметить, что резолюции ГА ООН, в отличие от резолюций Совбеза, не имеют юридически обязывающей силы.

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2023 года ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Тогда за документ проголосовала 141 страна, против — 7, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею. Отмечалось, что 32 делегации воздержались, среди которых был и Китай.

