Соединённые Штаты воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, инициированной Киевом и направленной против России.
Документ поддержали 107 стран, против выступили 12, ещё 51 государство, включая США, Сербию, Бразилию и Узбекистан, предпочли воздержаться.
РФ проголосовала против. Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что резолюция «игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и мешает переговорам».
«Не дайте себя обмануть! Перед вами инструмент не мира, а политизации. В какую бы привлекательную дипломатическую упаковку он ни был завёрнут, его задача — формировать очередную порцию обвинений, которые затем будут использоваться как элемент давления», — сказала Евстигнеева.
В преамбуле резолюции авторы выражают «серьёзную обеспокоенность» в связи с якобы имевшими место атаками РФ на гражданскую и критически важную инфраструктуру, а также подтверждают «твердую приверженность» суверенитету и территориальной целостности Украины.
Ранее Совет Федерации призвал Совбез ООН и МАГАТЭ провести расследование в связи с намерениями британцев и французов поставить Украине ядерные взрывные устройства.