Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции ООН по Украине

Соединённые Штаты Америки воздержались при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН против России.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, инициированной Киевом и направленной против России.

Документ поддержали 107 стран, против выступили 12, ещё 51 государство, включая США, Сербию, Бразилию и Узбекистан, предпочли воздержаться.

РФ проголосовала против. Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что резолюция «игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и мешает переговорам».

«Не дайте себя обмануть! Перед вами инструмент не мира, а политизации. В какую бы привлекательную дипломатическую упаковку он ни был завёрнут, его задача — формировать очередную порцию обвинений, которые затем будут использоваться как элемент давления», — сказала Евстигнеева.

В преамбуле резолюции авторы выражают «серьёзную обеспокоенность» в связи с якобы имевшими место атаками РФ на гражданскую и критически важную инфраструктуру, а также подтверждают «твердую приверженность» суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее Совет Федерации призвал Совбез ООН и МАГАТЭ провести расследование в связи с намерениями британцев и французов поставить Украине ядерные взрывные устройства.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше