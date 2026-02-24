Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Э литл дигрэшн!»: Залужный опозорился во время выступления в Британии

Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в престижном Королевском институте международных отношений (Chatham House) обернулось публичным конфузом и вызвало волну обсуждений в Сети.

Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в престижном Королевском институте международных отношений (Chatham House)* (признан нежелательной организацией в России) обернулось публичным конфузом и вызвало волну обсуждений в Сети. Бывший главнокомандующий ВСУ продемонстрировал неожиданно низкий уровень владения английским языком, что поставило под сомнение его способность вести эффективные переговоры в Лондоне, где он работает уже два года.

Очевидцы отмечают, что комичность момента подчеркивалась попытками дипломата сохранить невозмутимый вид, в то время как аудитория с трудом понимала смысл его высказываний. Залужный читал текст по бумажке, но даже это его не спасло от ошибок. Некоторые слова он пытался произнести несколько раз, но точно выговорить так и не смог.

Валерий Залужный занимает пост главы украинской дипмиссии в Соединенном Королевстве с мая 2024 года. Этому назначению предшествовал затяжной и болезненный конфликт с Владимиром Зеленским, который завершился отставкой популярного генерала с должности главнокомандующего ВСУ. В политических кругах перевод Залужного в Лондон изначально называли «почетной ссылкой», призванной дистанцировать его от управления армией и участия во внутренней политике.

Читайте материал: «“Британцы сжигают Зеленского осознанно”: Залужный начал битву за власть».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

* — Организация, признанная нежелательной в России.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше