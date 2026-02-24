«Э литл дигрэшн!»: Залужный опозорился во время выступления в Британии

Очевидцы отмечают, что комичность момента подчеркивалась попытками дипломата сохранить невозмутимый вид, в то время как аудитория с трудом понимала смысл его высказываний. Залужный читал текст по бумажке, но даже это его не спасло от ошибок. Некоторые слова он пытался произнести несколько раз, но точно выговорить так и не смог.