США не поддержали антироссийскую резолюцию по Украине в ГА ООН

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия проводит спецоперацию на Украине в рамках международного права. В частности, Устав ООН предусматривает право на самооборону. Российские требования о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО проигнорировали западные страны.