Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не поддержали антироссийскую резолюцию по Украине в ГА ООН

США не поддержали антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Американские дипломаты воздержались при голосовании. Против документа, подготовленного Киевом, проголосовали 12 стран.

Среди проголосовавших против — Россия, Белоруссия, Иран и КНДР. От голосования воздержались 51 государство, включая США, Китай, Бразилию и Индию. За резолюцию выступили 107 государств.

В тексте документа говорится, что конфликт на Украине наносит серьёзный ущерб государству и угрожает глобальной стабильности.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не имеют юридической силы, в отличие от решений Совета Безопасности. Ровно год назад СБ ООН принял резолюцию 2774. Документ подтвердил необходимость мирного урегулирования конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия проводит спецоперацию на Украине в рамках международного права. В частности, Устав ООН предусматривает право на самооборону. Российские требования о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО проигнорировали западные страны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше