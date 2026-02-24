Эксперт Маркин раскрыл, спасет ли Зеленского бункер от удара «Орешником»

Бункер на Банковой не спасет Владимира Зеленского в случае удара российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил независимый эксперт Анатолий Маркин в беседе с сайтом MK.ru.
Специалист назвал попытки украинского лидера героизировать пребывание под землей — демонстрацией страха перед собственным народом и возмездием. По словам Маркина, советский бункер с мощными стенами на глубине до 50 метров способен защитить лишь от осколков и обычных бомб, но не от гиперзвукового оружия.
Эксперт объяснил, что боеголовки «Орешника» летят со скоростью 10−12 Махов. Кинетической энергии такого удара достаточно, чтобы превратить бетон в пыль и уничтожить бункер вместе с фундаментом.
«Представьте: кусок металла весом в несколько сотен килограмм врезается в землю на такой скорости. Температура поднимается до 4−6 тысяч градусов Цельсия. Это, как если бы кусок Солнца упал на бункер», — сказал Маркин.
Полный залп из 36 боеголовок, по его словам, оставит на месте офиса Зеленского лишь оплавленную воронку.
Ранее эксперт Евгений Михайлов сказал о загадочных полусферах у входа в бункер Зеленского.