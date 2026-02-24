Уиткофф допустил новый раунд переговоров по Украине в течение 10 дней

«Как я уже говорил, мы не только встречаемся в Женеве. Я действительно думаю, что [входящий в украинскую делегацию глава СНБО] Рустем [Умеров] может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трехсторонняя встреча. Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной, [зятем Дональда Трампа] Джаредом [Кушнером] и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).