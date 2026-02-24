Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф допустил новый раунд переговоров по Украине в течение 10 дней

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта может пройти в течение ближайших 10 дней, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) выступая в формате онлайн.

Источник: Reuters

«Как я уже говорил, мы не только встречаемся в Женеве. Я действительно думаю, что [входящий в украинскую делегацию глава СНБО] Рустем [Умеров] может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трехсторонняя встреча. Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной, [зятем Дональда Трампа] Джаредом [Кушнером] и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Предыдущая трехсторонняя встреча прошла в Женеве 17—18 февраля. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что переговоры могут возобновиться 26 февраля также в Женеве.

Материал дополняется

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше