Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США ввели новые санкции против России

Минфин США расширил список санкций против России, включив в него четырех физических лиц и три организации. Об этом сообщается в публикации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Источник: AP 2024

В список внесены граждане России Сергей Зеленюк, Олег Кучеров и Марина Васанович, а также гражданин Узбекистана Азизжон Мамашоев. Минфин США также ввел ограничения против зарегистрированных в ОАЭ компаний Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ, а также российской компании MATRIX LLC.

Ведомство ввело рестрикции на основаниях закона CAATSA, закона о санкциях в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности, а также мер, связанных с кибердеятельностью.

Сегодня перечень санкций в отношении России на 297 позиций также расширил Минфин Великобритании. Среди прочих под новые ограничения попали девять российских банков, три структуры «Росатома», «Транснефть» и несколько предприятий по производству СПГ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше