США готовят трехстороннюю встречу: Уиткофф назвал дату

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос о том, когда состояится новый раунд переговоров по Украине, отметил, что Кремль надеется, что эта работа будет продолжена. «Вместе с тем и по месту, и по срокам следующего раунда мы будем вас дополнительно информировать после того, как между сторонами будет достигнуто соответствующее понимание», — сказал глава кремлевской пресс-службы.