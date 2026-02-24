США готовят трехстороннюю встречу: Уиткофф назвал дату

Новый этап трехсторонних переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине должен состояться в течение ближайших десяти дней. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф, выступая на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
«Я на самом деле думаю, что Рустем может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трехсторонняя встреча», — подчеркнул американский дипломат, имея в виду главу украинской делегации, секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.
«Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной, Джаредом и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней», — уточнил Уиткофф.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос о том, когда состояится новый раунд переговоров по Украине, отметил, что Кремль надеется, что эта работа будет продолжена. «Вместе с тем и по месту, и по срокам следующего раунда мы будем вас дополнительно информировать после того, как между сторонами будет достигнуто соответствующее понимание», — сказал глава кремлевской пресс-службы.
