Полянский обвинил Запад в стремлении дать ВСУ передышку для перевооружения

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский заявил, что главная цель западных стран заключается в обеспечении режиму Владимира Зеленского временной передышки, чтобы украинские вооружённые силы успели перевооружиться и возобновить боевые действия.
«Задача Запада совершенно иная: выторговать для вашего криворожского вассала передышку, чтобы он мог зализать раны, вооружиться и с новым рвением и с вашим же оружием приняться за старое. Чтобы продолжали гибнуть украинцы и россияне, а вы подсчитывали прибыли и утешали себя тем, что хоть немного ослабили Россию», — сказал Полянский, во время выступления на расширенном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Полянский назвал такую тактику «прекрасно вписывающейся в современное понимание так называемых европейских ценностей».
Россия приняла трудное решение о начале проведения специальной военной операции, так как оно было единственно правильным, подчеркнул Полянский.
«Это был наш выбор в пользу жизни, добра и справедливости, в пользу правды, которую вы так боитесь и всеми силами пытаетесь помешать ей выйти наружу», — заявил дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на продолжение переговоров по урегулированию на Украине.