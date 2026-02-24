Постпред РФ при ОБСЕ: Запад не оставил РФ иного выбора, кроме как начать СВО

«Это было очень тяжелое решение, но мы о нем не жалеем, потому что оно было единственно правильным, и вы (западные представители — прим. ред.) с вашими киевскими подопечными попросту не оставили нам другого выхода. Это был наш выбор в пользу жизни, добра и справедливости, в пользу правды», — высказался дипломат.