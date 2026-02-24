Запад не оставил РФ иного выхода, кроме как начать проведение спецоперации на территории Украины. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ в Европе Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации в Вене.
«Это было очень тяжелое решение, но мы о нем не жалеем, потому что оно было единственно правильным, и вы (западные представители — прим. ред.) с вашими киевскими подопечными попросту не оставили нам другого выхода. Это был наш выбор в пользу жизни, добра и справедливости, в пользу правды», — высказался дипломат.
Полянский заявил, что Россия сегодня добивается признания правды о многолетнем вмешательстве Запада во внутренние дела Украины. По его словам, Киев сознательно пытались превратить в «анти-Россию».
Дипломат также добавил, что украинцев давно лишили реального права голоса. А Владимир Зеленский, «опьяненный безнаказанностью и погрязший в коррупции», продолжает вести кризис по указу своих западных покровителей.
Напомним, что Москва все еще хочет завершить конфликт на Украине дипломатическим путем. Как заявил недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское правительство с первых дней СВО верило в заключение мирной сделки между государствами. Поэтому наша стана твердо выступает за переговоры с Киевом.