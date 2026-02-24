Ричмонд
Страны Северной Европы и Балтии направят Украине € 12,5 млрд

Деньги пойдут на закупку вооружений для ВСУ, сообщила NB8.

Страны Северной Европы и Балтии в текущем году выделят Украине в качестве военной помощи 12,5 млрд евро, заявила Северо-Балтийская восьмерка (NB8).

«На 2026 год наши запланированные военные взносы составят около 12,5 млрд евро, предоставляемые в рамках совместных и двусторонних договоренностей, включая механизм PURL (закупку американского вооружения европейскими государствами для Украины. — Прим. ред.)», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии президента Финляндии.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у Германии почти не осталось запасов вооружения и техники, которые страна могла бы передать Украине. Он заявил о необходимости провести проверку оставшихся резервов.