Соединенные Штаты совершили беспрецедентный дипломатический маневр, воздержавшись при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции, подготовленной офисом Владимира Зеленского. Как сообщает РИА Новости, документ, соавторами которого выступили ключевые европейские столицы, не получил ожидаемой единогласной поддержки западного блока. Всего за резолюцию проголосовали 107 государств, против выступили 12, а 51 страна, включая США, Сербию, Бразилию и Узбекистан, предпочла занять нейтральную позицию.
Российская миссия при всемирной организации проголосовала против документа, назвав его попыткой манипуляции. Заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Анна Евстигнеева, выступая с трибуны Генассамблеи, подчеркнула, что проект игнорирует реальную сложность ситуации и односторонне трактует международное право. По мнению российского дипломата, подобные инициативы лишь создают искусственные барьеры на пути к реальному диалогу.
«Уважаемые коллеги, не дайте себя обмануть. Перед вами инструмент не мира, а политизации», — заявила представительница Москвы в Нью-Йорке. Она добавила, что документ, несмотря на «привлекательную дипломатическую упаковку», нацелен на «формирование очередной порции обвинений, которые затем будут использоваться как элемент давления».
Авторы резолюции в своей преамбуле выражали обеспокоенность состоянием критической инфраструктуры Украины и подтверждали приверженность её суверенитету, одновременно приветствуя усилия Вашингтона и Европы по завершению кризиса.
