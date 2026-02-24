США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН

«Уважаемые коллеги, не дайте себя обмануть. Перед вами инструмент не мира, а политизации», — заявила представительница Москвы в Нью-Йорке. Она добавила, что документ, несмотря на «привлекательную дипломатическую упаковку», нацелен на «формирование очередной порции обвинений, которые затем будут использоваться как элемент давления».