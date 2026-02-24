Наследница Ким Чен Ына: дочь лидера КНДР стала куратором ракетной программы

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын назначил свою дочь Ким Чжу Э руководителем ракетной программы страны, сообщает Newsweek. Эту же информацию подтверждает южнокорейское издание The Chosun Daily со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника, обладающего данными разведки.
Назначение Ким Чжу Э на высокую должность.
Согласно публикациям южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын назначил свою несовершеннолетнюю дочь на руководящую должность в администрации по ракетам, которая курирует ядерные силы Пхеньяна.
Источники утверждают, что назначение — часть подготовки девочки к принятию командования Корейской народной армией. Сообщается, что она получает брифинги от генералов, принимает участие в мероприятиях оборонной сферы, регулярно сопровождает отца на публичных мероприятиях, включая испытательные пуски ракет.
При этом официального подтверждения этих фактов со стороны Пхеньяна пока нет.
Публичная активность Ким Чжу Э.
Ким Чжу Э впервые появилась на публике в ноябре 2022 года — она сопровождала отца во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон‑17». С тех пор её присутствие на значимых мероприятиях стало регулярным: 15 февраля 2023 года — выпуск марок с изображением Ким Чжу Э в честь ноябрьского ракетного запуска; 18 февраля 2023 года — участие в праздновании Дня сияющей звезды; 9 сентября 2023 года — появление на параде в честь 75‑й годовщины Дня основания республики; 1 января 2024 года — присутствие на новогоднем представлении на стадионе Первого мая рядом с отцом; конец декабря 2024 года — визит в прибрежную туристическую зону «Вонсан‑Кальма» вместе с Ким Чен Ыном.
Государственные СМИ изначально называли её «любимой дочерью» Ким Чен Ына, а позже — «уважаемой дочерью». Это обращение используется только по отношению к наиболее почитаемым членам северокорейского общества.
Биография дочери Ким Чен Ына.
Ким Чжу Э — дочь высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу.
Предполагаемая дата рождения — конец 2012‑го — начало 2013‑го. На это указывает отсутствие публичной активности Ли Соль Чжу в течение 2012 года, что впоследствии связали с её беременностью.
Имя Чжу Э стало известно благодаря американскому баскетболисту Деннису Родману, который поддерживает близкие отношения с семьёй Кимов. В сентябре 2013 года он заявил, что «держал Чжу Э на руках», и назвал Ким Чен Ына «хорошим отцом».
Преемственность власти в КНДР.
Назначение Ким Чжу Э породило слухи о том, что именно она является фавориткой в качестве преемника Ким Чен Ына. Её правление стало бы историческим отходом от династической традиции, которая ранее всегда отдавала предпочтение наследникам мужского пола.
Южнокорейская Национальная разведывательная служба (NIS) оценивает Чжу Э как главную претендентку на пост Ким Чен Ына. Однако аналитики предостерегают, что картина может измениться в зависимости от внутренних силовых раскладов, включая влияние сестры Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон.
Мнение экспертов относительно дочери северокорейского лидера.
Востоковеды призывают не спешить с выводами. Эксперт Андрей Дмитриев, автор биографии Ким Ир Сена, в эксклюзивном комментарии оценил реальное положение вещей.
«Говорить о том, что официально Ким Чжу Э назначат сейчас преемницей, не приходится. Это фантазии южнокорейских спецслужб в преддверии девятого съезда Трудовой партии Кореи, который пройдёт во второй половине февраля. Поэтому и делаются такие вбросы», — заявил он.
По мнению эксперта, медийный шум вокруг девочки‑подростка — это хорошо спланированная информационная операция. Хотя с 2022 года Ким Чжу Э действительно часто появляется на публике, это, по словам Дмитриева, часть имиджа самого Ким Чен Ына.