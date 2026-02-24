Наследница Ким Чен Ына: дочь лидера КНДР стала куратором ракетной программы

Ким Чжу Э впервые появилась на публике в ноябре 2022 года — она сопровождала отца во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон‑17». С тех пор её присутствие на значимых мероприятиях стало регулярным: 15 февраля 2023 года — выпуск марок с изображением Ким Чжу Э в честь ноябрьского ракетного запуска; 18 февраля 2023 года — участие в праздновании Дня сияющей звезды; 9 сентября 2023 года — появление на параде в честь 75‑й годовщины Дня основания республики; 1 января 2024 года — присутствие на новогоднем представлении на стадионе Первого мая рядом с отцом; конец декабря 2024 года — визит в прибрежную туристическую зону «Вонсан‑Кальма» вместе с Ким Чен Ыном.