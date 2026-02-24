Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильнюс и Киев подписали договор о производстве в Литве вооружения для Украины

Большая часть производимых оборонных систем будет адресована Киеву, сообщила пресс-служба литовского лидера Гитанаса Науседы.

ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Вильнюс и Киев подписали договор о производстве в Литве вооружения для Украины. Договоренность, как сообщила пресс-служба литовского лидера, скрепили подписями президент Литвы Гитанас Науседа и Владимир Зеленский.

«Этот договор является не только промышленным или технологическим проектом, но и свидетельством нашей политической воли и стратегического партнерства», — приводятся в сообщении слова Науседы.

Как отмечается в соглашении, большая часть производимых в Литве оборонных систем будет прежде всего адресована Украине. Вильнюс также намерен создавать для украинских оборонных предприятий условия для переезда в Литву, учреждения совместных производств с использованием национальных средств и средств SAFE.