ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Вильнюс и Киев подписали договор о производстве в Литве вооружения для Украины. Договоренность, как сообщила пресс-служба литовского лидера, скрепили подписями президент Литвы Гитанас Науседа и Владимир Зеленский.
«Этот договор является не только промышленным или технологическим проектом, но и свидетельством нашей политической воли и стратегического партнерства», — приводятся в сообщении слова Науседы.
Как отмечается в соглашении, большая часть производимых в Литве оборонных систем будет прежде всего адресована Украине. Вильнюс также намерен создавать для украинских оборонных предприятий условия для переезда в Литву, учреждения совместных производств с использованием национальных средств и средств SAFE.