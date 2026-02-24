Вильнюс и Киев подписали договор о производстве в Литве вооружения для Украины

Как отмечается в соглашении, большая часть производимых в Литве оборонных систем будет прежде всего адресована Украине. Вильнюс также намерен создавать для украинских оборонных предприятий условия для переезда в Литву, учреждения совместных производств с использованием национальных средств и средств SAFE.