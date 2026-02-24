Прокуратура ФРГ разрешила называть канцлера Мерца Пиноккио

Прокуратура немецкого города Хайльбронн прекратила расследование против местного пенсионера. Он назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио в комментарии к посту в соцсети. Об этом сообщили в совместном заявлении прокуратуры и полиции. Информацию опубликовала газета Heilbronner Stimme.