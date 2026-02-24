Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура ФРГ разрешила называть канцлера Мерца Пиноккио

Прокуратура немецкого города Хайльбронн прекратила расследование против местного пенсионера. Он назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио в комментарии к посту в соцсети. Об этом сообщили в совместном заявлении прокуратуры и полиции. Информацию опубликовала газета Heilbronner Stimme.

Дело завели после публикации мужчины с заголовком «Пиноккио приезжает в Хайльбронн». Журналисты местных СМИ широко обсудили этот пост.

«Прокуратурой Хайльбронна было прекращено соответствующее дело, поскольку речь идёт о критике власти, подпадающей под защиту свободы мнений и, следовательно, являющейся допустимой», — указано в пресс-релизе.

Прокуратура отметила, что ранее уже прекращали аналогичные дела. Сопредседатель партии «Зелёных» Франциска Брантнер и депутат «Альтернативы для Германии» Стефан Бранднер тоже сравнивали Мерца с Пиноккио.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался на коллегу Михаила Матвеева в комиссию по этике. Поводом стало прозвище «Затулло», которое Матвеев использовал в своём Telegram-канале. Он приписывал ему «народное» происхождение. Также Матвеев называл Затулина «голосом мигрантского лобби».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.