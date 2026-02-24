США расширили санкционный список против РФ, в него внесли трех россиян и юрлица

В санкционный перечень внесены россияне — Олег Кучеров, Марина Васанович и Сергей Зеленюк. Среди юридических лиц под ограничения попали российская компания «Матрица», а также зарегистрированные в Дубае фирмы Advance Security Solutions и Special Technology Services. Кроме того, в список добавили одного гражданина Узбекистана.