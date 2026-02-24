США расширили санкционный список против РФ, в него внесли трех россиян и юрлица

В санкционный перечень внесены россияне — Олег Кучеров, Марина Васанович и Сергей Зеленюк. Среди юридических лиц под ограничения попали российская компания «Матрица», а также зарегистрированные в Дубае фирмы Advance Security Solutions и Special Technology Services. Кроме того, в список добавили одного гражданина Узбекистана.
В министерстве пояснили, что введенные рестрикции в отношении всех перечисленных граждан и компаний связаны с якобы создаваемыми ими угрозами в кибербезопасности Штатов.
Ранее о продлении антироссийских санкций Вашингтоном высказались в Кремле. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отметил, что Москва считает этот шаг со стороны американцев автоматическим решением.