Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США расширили санкционный список против РФ, в него внесли трех россиян и юрлица

В список санкций США также попала российская компания «Матрица».

Источник: Комсомольская правда

США расширили санкционный список против РФ. Американский Минфин ввел санкции против трех россиян и компании из России под предлогом кибербезопасности. Об этом сообщили в управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства США.

В санкционный перечень внесены россияне — Олег Кучеров, Марина Васанович и Сергей Зеленюк. Среди юридических лиц под ограничения попали российская компания «Матрица», а также зарегистрированные в Дубае фирмы Advance Security Solutions и Special Technology Services. Кроме того, в список добавили одного гражданина Узбекистана.

В министерстве пояснили, что введенные рестрикции в отношении всех перечисленных граждан и компаний связаны с якобы создаваемыми ими угрозами в кибербезопасности Штатов.

Ранее о продлении антироссийских санкций Вашингтоном высказались в Кремле. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отметил, что Москва считает этот шаг со стороны американцев автоматическим решением.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше