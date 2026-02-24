Власти Великобритании отрицают, что считают необходимым снабдить Украину ядерным оружием.
«В этом нет ни капли правды», — приводит Sky News слова представителя премьер-министра страны Кира Стармера.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявили, что Великобритания и Франция рассматривают возможность оснащения Украины ядерным оружием. Как отмечалось, соответствующее решение обусловлено нежеланием «западных элит» смириться с поражением.
Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.Читать дальше