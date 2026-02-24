Ричмонд
Власти Британии отрицают наличие планов снабдить Киев ядерным оружием

Представитель Кира Стартера отрицает планы Британии передать ядерное оружие Украине.

Источник: Аргументы и факты

Власти Великобритании отрицают, что считают необходимым снабдить Украину ядерным оружием.

«В этом нет ни капли правды», — приводит Sky News слова представителя премьер-министра страны Кира Стармера.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявили, что Великобритания и Франция рассматривают возможность оснащения Украины ядерным оружием. Как отмечалось, соответствующее решение обусловлено нежеланием «западных элит» смириться с поражением.

