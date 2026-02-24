Эксперт Дагделен призвала прекратить политические паломничества в Киев

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Севим Дагделен заявила о необходимости прекратить «политические паломничества в Киев» и принудить Украину к компромиссному мирному соглашению.
«Распоряжение премьер-министра [Словакии Роберта] Фицо о прекращении аварийных поставок электроэнергии из Словакии на Украину, а также блокировка Венгрией новой помощи Украине и санкций против России — это последовательная реакция на украинскую атаку на трубопровод “Дружба”, по которому нефть поставлялась в Венгрию и Словакию. И только правительство в Берлине настолько глупо, что фактически вознаграждает коррумпированное руководство в Киеве за подрыв “Северных потоков” миллиардами евро из средств немецких налогоплательщиков, смиряясь с дальнейшей деиндустриализацией Германии из-за высоких цен на энергоносители», — написала Дагделен в X.
«Настало время прекратить политические паломничества в Киев и принудить Украину к компромиссному миру», — отметила она.
Поставки в Словакию российской нефти по «Дружбе» транзитом через Украину были прерваны с начала февраля. Словацкое правительство в прошлую среду объявило в республике кризисную ситуацию из-за нехватки нефти. Братислава в качестве ответной меры на действия Киева остановила аварийные поставки электричества на Украину. В Словакии не исключают, что будут введены и другие ограничения по отношению к этой стране, если транзит энергосырья не будет возобновлен.
По венгерским данным, нефть по трубопроводу «Дружба» не поступает с 27 января.