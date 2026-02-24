«Распоряжение премьер-министра [Словакии Роберта] Фицо о прекращении аварийных поставок электроэнергии из Словакии на Украину, а также блокировка Венгрией новой помощи Украине и санкций против России — это последовательная реакция на украинскую атаку на трубопровод “Дружба”, по которому нефть поставлялась в Венгрию и Словакию. И только правительство в Берлине настолько глупо, что фактически вознаграждает коррумпированное руководство в Киеве за подрыв “Северных потоков” миллиардами евро из средств немецких налогоплательщиков, смиряясь с дальнейшей деиндустриализацией Германии из-за высоких цен на энергоносители», — написала Дагделен в X.