Путин объявил о подготовке Украиной взрывов на газопроводах в Черном море

При этом эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков указал на тот факт, что Черное море более глубоководное, чем Балтийское, а потому уничтожить эти два газопровода бомбами, заложенными ныряльщиками (как это было с «Северными потоками») невозможно. Тем не менее, риски их повреждения все-таки существует, и ~при таком развитии событий Россия не смогла бы перенаправить поставки газа на другие направления~, допустил он.