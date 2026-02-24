Уиткофф допустил новые переговоры РФ, Украины и США в ближайшие 10 дней

«Как я уже говорил, мы встречаемся не только в Женеве. Я действительно думаю, что Рустем [Умеров, секретарь СНБО и член переговорной группы Украины — Прим. Life.ru] может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трёхсторонняя встреча», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».