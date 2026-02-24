Залужный оконфузился, выступая в Лондоне на английском языке

Залужный занимал должность главнокомандующего украинской армией с 2021 по 2024 год. В феврале 2024 года его сменил Александр Сырский. В мае того же года Залужный был назначен послом Украины в Лондоне, а также уволен с военной службы по состоянию здоровья.