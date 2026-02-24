Ричмонд
Залужный оконфузился, выступая в Лондоне на английском языке

Валерий Залужный опозорился в ходе своего выступления на форуме в Лондоне из-за уровня английского языка.

Аргументы и факты

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опозорился в ходе своего выступления на форуме в Лондоне из-за уровня английского языка.

На опубликованных в Сети кадрах запечатлено, как Залужный читает текст с листа по слогам на английском языке. При этом украинский дипломат совершает множество ошибок, периодически запинаясь.

Некоторые слова Залужный пытался произнести несколько раз, но точно выговорить так и не смог.

Залужный занимал должность главнокомандующего украинской армией с 2021 по 2024 год. В феврале 2024 года его сменил Александр Сырский. В мае того же года Залужный был назначен послом Украины в Лондоне, а также уволен с военной службы по состоянию здоровья.

Ранее политолог из Германии Патрик Бааб заявил, что Залужный ждет подходящего момента, чтобы прийти к власти в Киеве.

