Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опозорился в ходе своего выступления на форуме в Лондоне из-за уровня английского языка.
На опубликованных в Сети кадрах запечатлено, как Залужный читает текст с листа по слогам на английском языке. При этом украинский дипломат совершает множество ошибок, периодически запинаясь.
Некоторые слова Залужный пытался произнести несколько раз, но точно выговорить так и не смог.
Залужный занимал должность главнокомандующего украинской армией с 2021 по 2024 год. В феврале 2024 года его сменил Александр Сырский. В мае того же года Залужный был назначен послом Украины в Лондоне, а также уволен с военной службы по состоянию здоровья.
Ранее политолог из Германии Патрик Бааб заявил, что Залужный ждет подходящего момента, чтобы прийти к власти в Киеве.