Захарова пошутила над фон дер Ляйен из-за «членства» Украины в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина находится на пути к членству в ЕС и демонстрирует «ошеломляющую скорость» в выполнении реформ.
В своём Telegram-канале Захарова написала: «Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово “членство”».
Владимир Зеленский требовал от ЕС принять Украину в 2027 году и назвать конкретную дату вступления, однако глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны Евросоюза пока не готовы озвучить такую дату.
Ранее сообщалось, что МИД России перестал считать поездки в Венесуэлу опасными для россиян, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
