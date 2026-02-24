Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова пошутила над фон дер Ляйен из-за «членства» Украины в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина находится на пути к членству в ЕС и демонстрирует «ошеломляющую скорость» в выполнении реформ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина находится на пути к членству в ЕС и демонстрирует «ошеломляющую скорость» в выполнении реформ.

В своём Telegram-канале Захарова написала: «Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово “членство”».

Владимир Зеленский требовал от ЕС принять Украину в 2027 году и назвать конкретную дату вступления, однако глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны Евросоюза пока не готовы озвучить такую дату.

Ранее сообщалось, что МИД России перестал считать поездки в Венесуэлу опасными для россиян, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше