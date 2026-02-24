Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал заголовок NYT, оправдывающий педофилию, «демоническим нарративом».
«Демонические нарративы NYT. Спасите детей», — написал глава РФПИ в социальной сети Х.
Дмитриев также прикрепил снимок статьи из NYT. Материал был опубликован в октябре 2014 года и назывался «Педофилия: болезнь, а не преступление».
В свою очередь спецпредставитель президента РФ ранее также подчеркнул, что европейская конкурентоспособность напрямую зависит от сотрудничества с Россией. Он отметил особую значимость вклада РФ в глобальную экономику и инновационное развитие для поддержки европейских стран.
Как накануне заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, европейские государства, ориентирующиеся на так называемые «европейские ценности», неуклонно приближаются к гибели.