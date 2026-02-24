Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Демонический нарратив»: Дмитриев призвал спасти детей от педофилии после скандального заголовка NYT

Дмитриев назвал заголовок NYT, оправдывающий педофилию, демоническим нарративом.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал заголовок NYT, оправдывающий педофилию, «демоническим нарративом».

«Демонические нарративы NYT. Спасите детей», — написал глава РФПИ в социальной сети Х.

Дмитриев также прикрепил снимок статьи из NYT. Материал был опубликован в октябре 2014 года и назывался «Педофилия: болезнь, а не преступление».

В свою очередь спецпредставитель президента РФ ранее также подчеркнул, что европейская конкурентоспособность напрямую зависит от сотрудничества с Россией. Он отметил особую значимость вклада РФ в глобальную экономику и инновационное развитие для поддержки европейских стран.

Как накануне заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, европейские государства, ориентирующиеся на так называемые «европейские ценности», неуклонно приближаются к гибели.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше