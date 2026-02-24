В Венгрии заявили, что не откажутся от энергопоставок из России, но страна открыта к диверсификации энергоносителей.
Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Диверсификация для нас важна… Это ни в коем случае не означает, что мы заменяем дешёвые и надёжные источники более дорогими и менее надёжными», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нефтепровода.
Кроме того, в ЕК попросили Украину ускорить поставки нефти из России по «Дружбе».
