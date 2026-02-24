Ричмонд
В Венгрии заявили, что не откажутся от энергопоставок из России

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Диверсификация для нас важна… Это ни в коем случае не означает, что мы заменяем дешёвые и надёжные источники более дорогими и менее надёжными», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нефтепровода.

Кроме того, в ЕК попросили Украину ускорить поставки нефти из России по «Дружбе».

