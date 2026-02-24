Ричмонд
Зеленский заменил главу делегации в переговорах по членству Украины в ЕС

Тарас Качка стал новым главой делегации в переговорах по членству Украины в ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский обновил состав делегации Украины на переговорах с Евросоюзом по членству страны в ЕС.

«Зеленский обновил состав делегации от Украины на переговорах с Евросоюзом по членству в ЕС. Так, вице-премьер-министр Тарас Качка стал новым главой делегации от Украины», — приводит РИА Новости сообщение украинского телеканала «Общественное».

Уточняется, что Тарас Качка сменил на посту Ольгу Стефанишину, которую назначили послом Украины в США в августе 2025 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский призвал ЕС определить сроки присоединения Украины к союзу.

До этого момента на Западе заявили, что шансы Украины на скорое вступление в ЕС малы. Это ставит Владимира Зеленского в сложное положение, поскольку ему будет нечем компенсировать поражение в конфликте.

