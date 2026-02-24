Ричмонд
США не присоединились к антироссийскому заявлению по Украине в ООН

Слова замглавы украинского МИД Марьяны Беца поддержали около пятидесяти государств, в основном из Европы и Скандинавии.

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стали присоединяться к антироссийскому заявлению Украины, озвученному перед началом Совета Безопасности (СБ) ООН по украинской тематике, сообщает корреспондент ТАСС.

Заявление, которое зачитала замглавы МИД Украины Марьяна Беца, поддержали порядка пяти десятков государств, в основном стран Европы и Скандинавии, в том числе Словакия, а также Грузия, Канада, Новая Зеландия, Республика Корея, Австралия, Япония и Маршалловы Острова. При этом Венгрия воздержалась от поддержки заявления.

В числе присоединившихся к заявлению стран нет ни одного государства Африки и Южной Америки.

