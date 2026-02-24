«Евросоюз оказался фактически парализован»: западные СМИ — о венгерском вето на кредит для Украины

Западные СМИ комментируют противостояние Венгрии и Украины из-за прекращения поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Как отмечает Reuters, решение Будапешта заблокировать новый пакет санкций против Москвы и европейский кредит для Киева стало ударом по единству ЕС. Hungarian Conservative сообщает, что правительство Виктора Орбана вынуждено реагировать на попытки Украины спровоцировать энергетический кризис в Венгрии. Венгерское вето омрачило визит руководства ЕС в Киев, приуроченный к четвёртой годовщине начала украинского конфликта, констатирует Financial Times. Politico сообщает о гневной реакции европейских союзников Зеленского. Тем временем The New York Times напоминает, что Киев уже в ближайшие месяцы может остаться без денег.